Netflix оголосив дату виходу фінального сезону "Гри в кальмара"
Стримінговий сервіс Netflix оголосив, що продовження південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" вийде вже влітку
Про це Netflix повідомив у соцмережі X.
"Ніщо не може підготувати вас до фінального сезону "Гри в кальмара". Прем'єра 3 сезону - 27 червня", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про серіал "Гра в кальмара"
Перший сезон із дев'яти серій вийшов на Netflix у 2021 році. Лише за місяць він приніс Netflix близько $1 млрд. Перший сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим телесеріалом іноземною мовою на Netflix. Його переглянули понад 2 млрд годин. Він отримав також 265 млн 8-годинних переглядів.
У серпні 2024 року Netflix анонсував, що другий сезон "Гри в кальмара" вийде на стримінгу вже наприкінці цього року. У компанії уточнили, що також у 2025 році вийде третій сезон і стане останнім.
Головний персонаж серіалу "Гра в кальмара" Сон Гі Хун, він же гравець 456, повертається у другому сезоні до смертельної гри. Тепер мета Сон Гі Хуна полягає в тому, щоб покласти край жахливому змаганню раз і назавжди. Він вимушений грати в новий набір ігор, але опиняється замкненим у напруженій битві з тіньовим очільником гри, чиї справжні мотиви залишаються в таємниці.
Другий сезон завершується подією, яка готує основу для повної історії "Гри в кальмара", яка розгортатиметься в третьому сезоні.
- Раніше Netflix випадково оголосив, що останній сезон "Гри в кальмара" вийде 27 червня 2025 року. Ця дата з’явилася в короткому відеоролику на YouTube. Однак перш ніж тизер зміг привернути увагу широкої аудиторії, творці зробили відео приватним.
- "Гра в кальмара 2" очолила список найпопулярніших серіалів Netflix у 93 країнах. Крім того, станом на 8 січня, серіал посідав перші позиції в списку 10 найкращих неангломовних телешоу Netflix другий тиждень поспіль.
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