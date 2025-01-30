Netflix оголосив дату виходу фінального сезону "Гри в кальмара"

Про це Netflix повідомив у соцмережі X.

"Ніщо не може підготувати вас до фінального сезону "Гри в кальмара". Прем'єра 3 сезону - 27 червня", - йдеться у повідомленні.

Nothing can prepare you for the final season of Squid Game.



Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/aVqSoQScOI — Netflix (@netflix) January 30, 2025

Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

Перший сезон із дев'яти серій вийшов на Netflix у 2021 році. Лише за місяць він приніс Netflix близько $1 млрд. Перший сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим телесеріалом іноземною мовою на Netflix. Його переглянули понад 2 млрд годин. Він отримав також 265 млн 8-годинних переглядів.

У серпні 2024 року Netflix анонсував, що другий сезон "Гри в кальмара" вийде на стримінгу вже наприкінці цього року. У компанії уточнили, що також у 2025 році вийде третій сезон і стане останнім.

Головний персонаж серіалу "Гра в кальмара" Сон Гі Хун, він же гравець 456, повертається у другому сезоні до смертельної гри. Тепер мета Сон Гі Хуна полягає в тому, щоб покласти край жахливому змаганню раз і назавжди. Він вимушений грати в новий набір ігор, але опиняється замкненим у напруженій битві з тіньовим очільником гри, чиї справжні мотиви залишаються в таємниці.

Другий сезон завершується подією, яка готує основу для повної історії "Гри в кальмара", яка розгортатиметься в третьому сезоні.