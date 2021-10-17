"Гра в кальмара" за місяць принесла Netflix близько $1 млрд, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому, за інформацією видання, за внутрішніми документами Netflix витрати на виробництво серіалу склали $21,4 млн.

Наразі за 23 дні прокату серіал подивилися близько 132 млн глядачів у світі. Раніше Netflix повідомляв про 111 млн глядачів, що дозволило серіалу стати найпопулярнішим в історії сервісу.

Netflix використовує при розрахунках поняття "цінності віддачі" - так компанія оцінює показники окремих серіалів на платформі. За даними, які наводить Bloomberg, 89% глядачів подивилися щонайменше 75 хвилин серіалу (більше однієї серії), а 66% - переглянули весь серіал. Загалом Netflix зібрав понад 1,4 млрд годин перегляду "Гри в кальмара".

При цьому, юрист, який представляє інтереси Netflix, заявив Bloomberg, що агентству заборонено розкривати конфіденційні дані і компанія не обговорює ці показники за межами внутрішніх дискусій. Зазначається, що Netflix не розкриває докладні дані не лише пресі та інвесторам, але й творцям контенту.