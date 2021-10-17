"Гра в кальмара" за місяць принесла Netflix близько $1 млрд, - Bloomberg
Південнокорейський серіал "Гра в кальмара» приніс за місяць показу стрімінговому сервісу Netflix $891,1 млн
Про це повідомляє Bloomberg.
При цьому, за інформацією видання, за внутрішніми документами Netflix витрати на виробництво серіалу склали $21,4 млн.
Наразі за 23 дні прокату серіал подивилися близько 132 млн глядачів у світі. Раніше Netflix повідомляв про 111 млн глядачів, що дозволило серіалу стати найпопулярнішим в історії сервісу.
Netflix використовує при розрахунках поняття "цінності віддачі" - так компанія оцінює показники окремих серіалів на платформі. За даними, які наводить Bloomberg, 89% глядачів подивилися щонайменше 75 хвилин серіалу (більше однієї серії), а 66% - переглянули весь серіал. Загалом Netflix зібрав понад 1,4 млрд годин перегляду "Гри в кальмара".
При цьому, юрист, який представляє інтереси Netflix, заявив Bloomberg, що агентству заборонено розкривати конфіденційні дані і компанія не обговорює ці показники за межами внутрішніх дискусій. Зазначається, що Netflix не розкриває докладні дані не лише пресі та інвесторам, але й творцям контенту.
- Нагадаємо, 11 жовтня Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що продовження серіалу "Гра в кальмара" можна зняти в Україні.
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