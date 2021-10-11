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Продовження серіалу "Гра в кальмара" можна запросто зняти в Україні, - Ткаченко

11 жовтня, 2021 понедiлок
22:41
Суспільство Олександр Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що продовження серіалу "Гра в кальмара" можна зняти в Україні

Про це він написав у Telegram.

"Передивився "Гру в кальмара". Бачу, що серіал має всі шанси стати культовим і отримати продовження або адаптацію. Тим більше, що персонажі наприкінці фільму згадують, що саме корейський сезон "Гри" їм подобається найбільше", - зауважив мінстр.

Ткаченко вважає, що продовження серіалу "можна запросто зняти в Україні".

"Повернення кеш-рібейтів. Це завжди вигідно й іноземні продюсери прекрасно про це знають; Локації. Україна має унікальні ландшафти. Моря, річки, озера, ліси, гори, степи, острови, пустелі. І все це на відстані кількох годин один від одного; Професійні продакшени, з якими комфортно працювати; Високоякісна техніка для зйомок, щоб не везти її з за кордону, підвищуючи бюджет серіалу; Людський капітал – актори, режисери, сценаристи, оператори, дизайнери та всі, хто мають відношення до знімального процесу; Ціни на проживання та оренду техніки – нижчі ніж в Європі або Азії", - зазначив він.

За словами міністра, "Гра в кальмара" займає перше місце в рейтингу стрімінгу в понад як у 80 країнах, включно зі США. Серіал також побив рекорди за переглядами серед неангломовних. Хоч проєкт задумувався як розширення географії сервісу і залучення перш за все підписників з Азії.

Довідка: "Гра в кальмара" - південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Режисером і автором сценарію став Гван Дон Хьок. Серіал, що складається з дев'яти епізодів, оповідає про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають запрошення взяти участь у дитячих іграх. На переможця чекає приз, але ставки тут смертельні. Прем'єра серіалу була на платформі Netflix.

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Культура
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