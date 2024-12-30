"Гра в кальмара 2" очолила список найпопулярніших серіалів Netflix у 93 країнах
Другий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", який вийшов 26 грудня, став лідером чартів у всіх 93 країнах, де доступний Netflix
Про це повідомляється на сайті FlixPatrol.
Трилер про гру на виживання, що став найпопулярнішим серіалом Netflix усіх часів, повернувся на стримінгу зі значним успіхом. Другий сезон "Гри в кальмара" став лідером для вітчизняної і міжнародної аудиторій.
Антиутопічний трилер посів першу сходинку в чартах Netflix у всіх 93 країнах, де шоу стало доступним минулого тижня.
Жодному іншому проєкту Netflix не вдавалося досягти такого результату за подібний період.
Головний персонаж серіалу "Гра в кальмара" Сон Гі Хун, він же гравець 456, повертається у новому сезоні до смертельної гри. Тепер мета Сон Гі Хуна полягає в тому, щоб покласти край жахливому змаганню раз і назавжди. Він вимушений грати в новий набір ігор, але опиняється замкненим у напруженій битві з тіньовим очільником гри, чиї справжні мотиви залишаються в таємниці.
Як повідомлялося раніше, другий сезон досліджує, як Гі Хун слідує своїм словам після того, як залишив аеропорт наприкінці першого сезону. Спроба Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, є основною історією другого сезону.
Попри такі показники перегляду, другий сезон "Гри в кальмара" спричинив падіння акцій компаній, пов'язаних з його виробництвом.
Що відомо про серіал "Гра в кальмара"
Перший сезон із дев'яти серій вийшов на Netflix у 2021 році. Лише за місяць він приніс Netflix близько $1 млрд. Перший сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим телесеріалом іноземною мовою на Netflix. Його переглянули понад 2 млрд годин. Він отримав також 265 млн 8-годинних переглядів.
У серпні 2024 року Netflix анонсував, що другий сезон "Гри в кальмара" вийде на стримінгу вже наприкінці цього року. У компанії уточнили, що також у 2025 році вийде третій сезон і стане останнім.
У вересні цього року вийшов спеціальний тізер другого сезону "Гри в кальмара".
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