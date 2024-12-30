"Гра в кальмара 2" очолила список найпопулярніших серіалів Netflix у 93 країнах

Про це повідомляється на сайті FlixPatrol.

Трилер про гру на виживання, що став найпопулярнішим серіалом Netflix усіх часів, повернувся на стримінгу зі значним успіхом. Другий сезон "Гри в кальмара" став лідером для вітчизняної і міжнародної аудиторій.

Антиутопічний трилер посів першу сходинку в чартах Netflix у всіх 93 країнах, де шоу стало доступним минулого тижня.

Жодному іншому проєкту Netflix не вдавалося досягти такого результату за подібний період.

Головний персонаж серіалу "Гра в кальмара" Сон Гі Хун, він же гравець 456, повертається у новому сезоні до смертельної гри. Тепер мета Сон Гі Хуна полягає в тому, щоб покласти край жахливому змаганню раз і назавжди. Він вимушений грати в новий набір ігор, але опиняється замкненим у напруженій битві з тіньовим очільником гри, чиї справжні мотиви залишаються в таємниці.

Як повідомлялося раніше, другий сезон досліджує, як Гі Хун слідує своїм словам після того, як залишив аеропорт наприкінці першого сезону. Спроба Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, є основною історією другого сезону.

Попри такі показники перегляду, другий сезон "Гри в кальмара" спричинив падіння акцій компаній, пов'язаних з його виробництвом.

Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

Перший сезон із дев'яти серій вийшов на Netflix у 2021 році. Лише за місяць він приніс Netflix близько $1 млрд. Перший сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим телесеріалом іноземною мовою на Netflix. Його переглянули понад 2 млрд годин. Він отримав також 265 млн 8-годинних переглядів.

У серпні 2024 року Netflix анонсував, що другий сезон "Гри в кальмара" вийде на стримінгу вже наприкінці цього року. У компанії уточнили, що також у 2025 році вийде третій сезон і стане останнім.

У вересні цього року вийшов спеціальний тізер другого сезону "Гри в кальмара".