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Другий сезон "Гри в кальмара" спричинив падіння акцій компаній, пов'язаних з його виробництвом

Дар'я Тарасова
27 грудня, 2024 п'ятниця
13:34
Культура

Після виходу нового сезону "Гри в кальмара" акції дистрибʼюторської компанії Artist United Inc. впали на 30%, інвестора Wysiwyg Studios Co. - на 25%, а корейського партнера Netflix - компанії Dexter Studios Co. - на 24%

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Новий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", який 26 грудня вийшов на Netflix, отримав низькі рейтинги. Це призвело до різкого зниження акцій південнокорейських компаній, пов'язаних з виробництвом і випуском проєкту.

Так, акції компанії Artist United Inc., що є дистрибʼютором фільмів, у якій виконавець головної ролі в "Грі в кальмара", актор Лі Чон Че є головним акціонером, впали на 30%. Акції компанії Wysiwyg Studios Co., що є одним з інвесторів Artist United, упали на 25%. Акції Dexter Studios Co., яка є південнокорейським партнером Netflix, упали на 24%.

Перший сезон південнокорейського трилера про гру на виживання мав величезний світовий успіх у 2021 році. Тоді серіал викликав зростання акцій місцевих розважальних компаній. Перший сезон очолив список найпопулярніших шоу американського стрімінгового гіганта на всіх континентах і став першим серіалом іноземною мовою, який коли-небудь номінувався на премію "Еммі" в категорії "Найкраща драма".

Тому очікування від другого сезону антиутопічної драми також були високі. Хоча деякі відгуки були не надто схвальними, новий сезон отримав схвалення від 85% критиків та 65% глядачів на Rotten Tomatoes.

Третій та останній сезон "Гри в кальмара" має вийти у 2025 році.

Головний персонаж серіалу "Гра в кальмара" Сон Гі Хун, він же гравець 456, повертається у новому сезоні до смертельної гри. Тепер мета Сон Гі Хуна полягає в тому, щоб покласти край жахливому змаганню раз і назавжди. Він вимушений грати в новий набір ігор, але опиняється замкненим у напруженій битві з тіньовим очільником гри, чиї справжні мотиви залишаються в таємниці.

Як повідомлялося раніше, другий сезон досліджує, як Гі Хун слідує своїм словам після того, як залишив аеропорт наприкінці першого сезону. Спроба Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, є основною історією другого сезону.

Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

Перший сезон із дев'яти серій вийшов на Netflix у 2021 році. Лише за місяць він приніс Netflix близько $1 млрд. Перший сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим телесеріалом іноземною мовою на Netflix. Його переглянули понад 2 млрд годин. Він отримав також 265 млн 8-годинних переглядів. 

У серпні 2024 року Netflix анонсував, що другий сезон "Гри в кальмара" вийде на стримінгу вже наприкінці цього року. У компанії уточнили, що також у 2025 році вийде третій сезон і стане останнім.

У вересні цього року вийшов спеціальний тизер другого сезону "Гри в кальмара".

Теги:
Новини
Netflix
Економіка
Кіно
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