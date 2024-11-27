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Головна Кіно Netflix випустив трейлер другого сезону "Гри в кальмара" та розкрив подробиці сюжету

Netflix випустив трейлер другого сезону "Гри в кальмара" та розкрив подробиці сюжету

Дар'я Тарасова
27 листопада, 2024 середа
14:24
Кіно

Новий трейлер розкриває, що другий сезон "Гри в кальмара" зосередиться навколо того, щоб зʼясувати, хто такі організатори смертельної гри та чому вони це роблять

Зміст

Про це Netflix повідомив на своєму офіційному сайті Tudum.

Головний персонаж серіалу "Гра в кальмара" Сон Гі Хун, він же гравець 456, повертається у новому сезоні до смертельної гри. Як показує трейлер, ігри будуть такими ж жахливими, як і в першому сезоні.

Тепер мета Сон Гі Хуна полягає в тому, щоб покласти край жахливому змаганню раз і назавжди. Він вимушений грати в новий набір ігор, але опиняється замкненим у напруженій битві з тіньовим очільником гри, чиї справжні мотиви залишаються в таємниці.

Перший сезон "Гри в кальмара" познайомив шанувальників із смертельною грою, яка змушує людей ризикувати своїм життям. Натомість вони можуть виграти грошовий приз, який змінить їхній світ, або постраждати від жахливих наслідків.

"Другий сезон досліджує, як Гі Хун слідує своїм словам після того, як залишив аеропорт наприкінці першого сезону. Спроба Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, є основною історією другого сезону", — поділився режисер Хван Донхьок.

Виконавець головної ролі, південнокорейський актор Лі Чон Че зазначив, що в першому сезоні була можливість показати проблиски різних особистостей Гі Хуна, зокрема його оптимістичну натуру та позитивну енергію. Цього разу основна увага буде приділена його рішучості.

"Через три роки після перемоги в "Грі в кальмара" гравець 456 відмовився від поїздки до США і повертається з новим рішенням у голові. Гі Хун знову занурюється в таємничу гру на виживання, починаючи ще одну гру не на життя, а на смерть з новими учасниками, які зібралися, щоб виграти приз у розмірі 45,6 млрд вон", - йдеться в офіційному синопсисі другого сезону.


Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

Перший сезон із дев'яти серій вийшов на Netflix у 2021 році. Лише за місяць він приніс Netflix близько $1 млрд. Перший сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим телесеріалом іноземною мовою на Netflix. Його переглянули понад 2 млрд годин. Він отримав також 265 млн 8-годинних переглядів. 

У серпні 2024 року Netflix анонсував, що другий сезон "Гри в кальмара" вийде на стримінгу вже наприкінці цього року. У компанії уточнили, що також у 2025 році вийде третій сезон і стане останнім.

У вересні цього року вийшов спеціальний тизер другого сезону "Гри в кальмара".

Теги:
Новини
Культура
Netflix
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