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Головна Кіно Netflix оголосив, коли вийде другий сезон "Гри в кальмара"

Netflix оголосив, коли вийде другий сезон "Гри в кальмара"

Дар'я Тарасова
1 серпня, 2024 четвер
12:35
Кіно Гра у кальмара

Продовження південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", який у 2021 році став хітом Netflix, вийде на стримінгу вже наприкінці цього року

Зміст

Про це Netflix оголосив у короткому анонсі.

Компанія Netflix повідомила, що другий сезон пригодницького трилеру "Гра в кальмара" вийде на стримінговому сервісі 26 грудня 2024 року. Південнокорейська драма в жанрі виживання знову зосередиться на смертельній боротьбі, з якої не всі вийдуть живими.

У центрі сюжету другого сезону знову опиниться Сон Гі Хун - Гравець 456. Тепер він має нову мету - вистежити та зупинити тих, хто стоїть по інший бік гри. Він знаходить чоловіка, який ще на початку першого сезону заманює його в метро. Наразі це єдина зачіпка, щоб потрапити за лаштунки.

У Netflix уточнили також, що третій сезон вийде у 2025 році, і стане останнім.

Компанія також поширила лист від режисера, сценариста та виконавчого продюсера "Гри в кальмара" Хвана Дон Хьока.

"Минуло майже три роки відтоді, як 1 сезон отримав величезний резонанс у всьому світі, відбулося багато неймовірних подій. Я надзвичайно радий писати цього листа, щоб оголосити дату 2 сезону та поділитися новинами 3 сезону - останнього. У перший день, коли ми почали зйомки 2 сезону, я пам’ятаю, як подумав: "Вау, я не можу повірити, що повернувся у світ "Гри в кальмара". Це було майже сюрреалістично. Цікаво, як ви почуваєтеся щодо повернення до "Гри в кальмара" через три роки", - написав режисер.

Творець проєкту також розповів більше про сюжет другого сезону.

"Сон Гі Хун, який поклявся помститися наприкінці 1 сезону, повертається та знову приєднується до гри. Чи вдасться йому помститися? Лідер також не здається легким суперником цього разу. Запекле зіткнення між їхніми двома світами продовжиться у фіналі серіалу у 3 сезоні, який буде представлено вам наступного року", - зазначив Хван Дон Хьок.

Він додав, що в захваті від того, "як зерно, яке було закладено у створення нової "Гри в кальмара", росте й приносить плоди до кінця цієї історії".

У листопаді 2021 року режисер серіалу Хван Дон Хьок анонсував вихід другого сезону. Перший сезон лише за місяць приніс Netflix близько $1 млрд. 

Як повідомляли раніше, у другому сезоні "Гри в кальмара" режисер Хван Дон Хьок хоче більш детально розповісти про поліцію Кореї та її роль у суспільстві.

Теги:
Культура
Netflix
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