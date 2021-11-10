Режисер серіалу "Гра в кальмара" анонсував вихід другого сезону
Режисер і сценарист "Гри в кальмара" від Netflix Гван Дон Хьок сказав, що буде знімати другий сезон серіалу
Про це він розповів AP Entertainment.
"Отже, на другий сезон було стільки тиску й попиту... Я майже відчуваю, що ви не залишаєте нам вибору! Але скажу, що справді буде другий сезон. Це зараз у мене в голові. Нині я займаюся плануванням. Але я думаю, що ще зарано говорити, коли і як це станеться. Тож я обіцяю вам, що Гі-Хун повернеться і щось зробить для цього світу", - сказав він.
Поки що Netflix офіційно не анонсував другий сезон. Однак перша частина серіалу стала найуспішнішим проєктом у історії Netflix і зробила виконавців головних ролей всесвітньо відомими.
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"Гра в кальмара" — південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Режисер і сценарист серіалу Гван Дон Хьок працював над ним понад 10 років з перервами. Серіал складається з дев'яти епізодів. Він розповідає про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають дивне запрошення взяти участь у корейських дитячих іграх. На переможця чекає привабливий приз — $38 млн, але ставки - смертельні.
- Нагадаємо, прем'єра серіалу відбулася 17 вересня 2021 року на платформі Netflix.
- 10 жовтня 2021 року міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що продовження серіалу "Гра у кальмара" можна зняти в Україні.
- Раніше повідомляли, що "Гра в кальмара" за місяць принесла Netflix близько $1 млрд.
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