Netflix показав тизер другого сезону "Гри в кальмара"

Відео зʼявилося в акаунті Netflix на Х.

"Представляємо перший погляд на 2-й сезон "Гри в кальмара". Вийде цього року", - підписали відео.

Другий сезон південнокорейської драми про гру на виживання більше розповість про поліцію Південної Кореї та її роль у суспільстві.

У другому сезоні "Гри в кальмара" режисер Хван Дон Хьок хоче більш детально розповісти про поліцію Кореї та її роль у суспільстві. "Я думаю, що проблема з полісменами стосується не тільки Кореї. Я часто бачу у новинах, що сили правопорядку пізно вживають заходів, через що стає більше жертв або ситуація погіршується, оскільки вони оперативно нічого не зробили. Це питання, яке я давно хотів підняти. Може, у другому сезоні я зможу поговорити про це більш детально", – розповів Хван.

Як можна побачити в тизері, головний герой Сон Гі Хун (він же Номер 456) виходить з будівлі аеропорту, коли йому телефонує невідома людина, повʼязана зі смертельною грою. Організатор гри каже Сон Гі Хуну, що той пошкодує про своє рішення, але герой відповідає, що дістане його будь-де.

Наприкінці першого сезону "Гри в кальмара" Сон Гі Хун стоїть в аеропорту і бачить вербувальника, який знову заманює бідних людей в "гру в кальмара". Герой вирішує залишитися в країні, щоб побороти зло — організаторів жорстокої гри. Тож імовірно, 2-й сезон розповідатиме саме про боротьбу Сон Гі Хуна з організаторами "Гри в кальмара".

У листопаді 2021 року режисер серіалу Гван Дон Хьок анонсував вихід другого сезону. Перший сезон лише за місяць приніс Netflix близько $1 млрд.