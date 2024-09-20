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Netflix показав трейлер другого сезону "Гри в кальмара"

Дар'я Тарасова
20 вересня, 2024 п'ятниця
12:36
Кіно Гра у кальмара

Вийшов спеціальний тизер другого сезону "Гри в кальмара", в якому головний герой Сон Гі Хун відмовляється від ідеї летіти до США, а боротиметься з організаторами смертельної гри

Зміст

Про це пише Variety.

Компанія Netflix оприлюднила трейлер нового сезону серіалу "Гра в кальмара", який став найуспішнішим в історії стримінгу. Події другого сезону розгортатимуться одразу після подій першої частини. 

Головний герой Сон Гі Хун (він же Номер 456) відмовився від своїх планів поїхати до США й замість цього почав сміливу погоню з новими мотивами. У короткому тизері він знову з’являється у своїй формі 456 серед натовпу нових учасників. На них чекає ще один величезний грошовий приз. Тизер показує короткий огляд майбутніх ігор.

Корейський серіал, який став популярним по всьому світу, розкриває темні глибини людського відчаю та стійкості. У другому сезоні "Гри в кальмара" режисер Хван Дон Хьок більш детально розповість про поліцію Південної Кореї та її роль у суспільстві. 

До своїх ролей повертаються актори Лі Чон Чже, Лі Бьон Хун, Ві Ха Джун і Гонг Ю. Netflix також підтвердив, що Хван Дон Хьок повертається як режисер, сценарист і продюсер. Виробництвом драми займається Firstman Studio.

Перший сезон із дев’яти серій вийшов на Netflix у 2021 році. Він став хітом усіх часів для стримера. Перший сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим телесеріалом іноземною мовою на Netflix. Його переглянули понад 2 млрд годин. Він отримав також 265 млн 8-годинних переглядів. Серіал також став проривом на "Еммі", отримавши 14 номінацій і вигравши 6 з них.

Прем’єра другого сезону "Гри в кальмара" відбудеться 26 грудня.

Перший сезон лише за місяць приніс Netflix близько $1 млрд. 

Раніше у Netflix уточнили, що третій сезон вийде у 2025 році, і стане останнім.

Теги:
Культура
Netflix
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