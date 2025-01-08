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За два тижні - 126,2 млн переглядів: другий сезон "Гри в кальмара" очолює чарти Netflix

Дар'я Тарасова
8 січня, 2025 середа
11:45
Культура Гра у кальмара

Новий сезон південнокорейської драми "Гра в кальмара" продовжує посідати перші позиції в списку 10 найкращих неангломовних телешоу Netflix другий тиждень поспіль

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Про це пише Yonhap.

Продовження трилера про гру на виживання від режисера Хван Дон Хьока, що вийшло на Netflix 26 грудня 2024 року, залишається найпопулярнішим серіалом на стримінговому сервісі протягом 2 тижнів. За даними Netflix, другий сезон "Гри в кальмара" залишається лідером списків найкращих неангломовних телешоу Netflix.

За тиждень, що завершився минулої неділі, серіал набрав 58,2 млн переглядів, забезпечивши собі перше місце в 91 країні. Загалом за перші 11 днів з моменту виходу 26 грудня другий сезон "Гри в кальмара" зібрав рекордні 126,2 млн переглядів, що зробило його одним з найпопулярніших шоу в історії Netflix. Серіал піднявся на друге місце в списку найпопулярніших неангломовних телешоу всіх часів на Netflix.

Надзвичайна популярність другого сезону також відновила інтерес до першого сезону, який піднявся до 2-ї сходинки. Він отримав 13,6 млн переглядів за тиждень.

Перший і другий сезони "Гри в кальмара" посідають 1-ше і 2-ге місця відповідно у списку найпопулярніших неангломовних шоу всіх часів Netflix.

Головний персонаж серіалу "Гра в кальмара" Сон Гі Хун, він же гравець 456, повертається у другому сезоні до смертельної гри. Тепер мета Сон Гі Хуна полягає в тому, щоб покласти край жахливому змаганню раз і назавжди. Він вимушений грати в новий набір ігор, але опиняється замкненим у напруженій битві з тіньовим очільником гри, чиї справжні мотиви залишаються в таємниці.

Другий сезон завершується подією, яка готує основу для повної історії "Гри в кальмара", яка розгортатиметься в третьому сезоні, вихід якого запланований на червень цього року.

  • Раніше Netflix випадково оголосив, що останній сезон "Гри в кальмара" вийде 27 червня 2025 року. Ця дата з’явилася в короткому відеоролику на YouTube. Однак перш ніж тизер зміг привернути увагу широкої аудиторії, творці зробили відео приватним. Тому наразі Netflix офіційно не підтверджував дату.
  • Netflix на початку року випустив перший тизер третього сезону "Гри в кальмара"
  • Як повідомлялося раніше, другий сезон досліджує, як Гі Хун слідує своїм словам після того, як залишив аеропорт наприкінці першого сезону. Спроба Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, є основною історією другого сезону.
  • Попри такі показники перегляду, другий сезон "Гри в кальмара" спричинив падіння акцій компаній, пов'язаних з його виробництвом.
  • "Гра в кальмара 2" очолила список найпопулярніших серіалів Netflix у 93 країнах.

 

 

Теги:
Новини
Кіно
Netflix
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