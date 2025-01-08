За два тижні - 126,2 млн переглядів: другий сезон "Гри в кальмара" очолює чарти Netflix

Про це пише Yonhap.

Продовження трилера про гру на виживання від режисера Хван Дон Хьока, що вийшло на Netflix 26 грудня 2024 року, залишається найпопулярнішим серіалом на стримінговому сервісі протягом 2 тижнів. За даними Netflix, другий сезон "Гри в кальмара" залишається лідером списків найкращих неангломовних телешоу Netflix.

За тиждень, що завершився минулої неділі, серіал набрав 58,2 млн переглядів, забезпечивши собі перше місце в 91 країні. Загалом за перші 11 днів з моменту виходу 26 грудня другий сезон "Гри в кальмара" зібрав рекордні 126,2 млн переглядів, що зробило його одним з найпопулярніших шоу в історії Netflix. Серіал піднявся на друге місце в списку найпопулярніших неангломовних телешоу всіх часів на Netflix.

Надзвичайна популярність другого сезону також відновила інтерес до першого сезону, який піднявся до 2-ї сходинки. Він отримав 13,6 млн переглядів за тиждень.

Перший і другий сезони "Гри в кальмара" посідають 1-ше і 2-ге місця відповідно у списку найпопулярніших неангломовних шоу всіх часів Netflix.

Головний персонаж серіалу "Гра в кальмара" Сон Гі Хун, він же гравець 456, повертається у другому сезоні до смертельної гри. Тепер мета Сон Гі Хуна полягає в тому, щоб покласти край жахливому змаганню раз і назавжди. Він вимушений грати в новий набір ігор, але опиняється замкненим у напруженій битві з тіньовим очільником гри, чиї справжні мотиви залишаються в таємниці.

Другий сезон завершується подією, яка готує основу для повної історії "Гри в кальмара", яка розгортатиметься в третьому сезоні, вихід якого запланований на червень цього року.