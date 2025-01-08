За два тижні - 126,2 млн переглядів: другий сезон "Гри в кальмара" очолює чарти Netflix
Новий сезон південнокорейської драми "Гра в кальмара" продовжує посідати перші позиції в списку 10 найкращих неангломовних телешоу Netflix другий тиждень поспіль
Про це пише Yonhap.
Продовження трилера про гру на виживання від режисера Хван Дон Хьока, що вийшло на Netflix 26 грудня 2024 року, залишається найпопулярнішим серіалом на стримінговому сервісі протягом 2 тижнів. За даними Netflix, другий сезон "Гри в кальмара" залишається лідером списків найкращих неангломовних телешоу Netflix.
За тиждень, що завершився минулої неділі, серіал набрав 58,2 млн переглядів, забезпечивши собі перше місце в 91 країні. Загалом за перші 11 днів з моменту виходу 26 грудня другий сезон "Гри в кальмара" зібрав рекордні 126,2 млн переглядів, що зробило його одним з найпопулярніших шоу в історії Netflix. Серіал піднявся на друге місце в списку найпопулярніших неангломовних телешоу всіх часів на Netflix.
Надзвичайна популярність другого сезону також відновила інтерес до першого сезону, який піднявся до 2-ї сходинки. Він отримав 13,6 млн переглядів за тиждень.
Перший і другий сезони "Гри в кальмара" посідають 1-ше і 2-ге місця відповідно у списку найпопулярніших неангломовних шоу всіх часів Netflix.
Головний персонаж серіалу "Гра в кальмара" Сон Гі Хун, він же гравець 456, повертається у другому сезоні до смертельної гри. Тепер мета Сон Гі Хуна полягає в тому, щоб покласти край жахливому змаганню раз і назавжди. Він вимушений грати в новий набір ігор, але опиняється замкненим у напруженій битві з тіньовим очільником гри, чиї справжні мотиви залишаються в таємниці.
Другий сезон завершується подією, яка готує основу для повної історії "Гри в кальмара", яка розгортатиметься в третьому сезоні, вихід якого запланований на червень цього року.
- Раніше Netflix випадково оголосив, що останній сезон "Гри в кальмара" вийде 27 червня 2025 року. Ця дата з’явилася в короткому відеоролику на YouTube. Однак перш ніж тизер зміг привернути увагу широкої аудиторії, творці зробили відео приватним. Тому наразі Netflix офіційно не підтверджував дату.
- Netflix на початку року випустив перший тизер третього сезону "Гри в кальмара"
- Як повідомлялося раніше, другий сезон досліджує, як Гі Хун слідує своїм словам після того, як залишив аеропорт наприкінці першого сезону. Спроба Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, є основною історією другого сезону.
- Попри такі показники перегляду, другий сезон "Гри в кальмара" спричинив падіння акцій компаній, пов'язаних з його виробництвом.
- "Гра в кальмара 2" очолила список найпопулярніших серіалів Netflix у 93 країнах.
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