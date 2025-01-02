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Головна Культура Netflix випустив перший тизер третього сезону "Гри в кальмара"

Netflix випустив перший тизер третього сезону "Гри в кальмара"

Дар'я Тарасова
2 січня, 2025 четвер
12:41
Культура

Тизер третього сезону серіалу "Гра в кальмара" показав нового смертоносного персонажа, додавши інтригу до продовження популярного південнокорейського шоу

Зміст

Нове відео Netflix оприлюднив у соцмережі X.

Невдовзі після виходу другого сезону південнокорейського трилера Netflix випустив перший тизер 3 сезону "Гри в кальмара". У 16-секундному ролику творці проєкту про смертельну гру показали трьох нових гравців у своїх пронумерованих спортивних костюмах, які виходять на арену.

У відео з’являється моторошна лялька-хлопчик, що дивиться на ляльку Янг Хі з першого сезону - з гри "Червоне світло, зелене світло".

"Привітайте Чул-су. "Гра в кальмара 3" вийде у 2025 році", - підписав стример відео.

 

Конкретну дату виходу Netflix не оголошував, але режисер серіалу, сценарист і виконавчий продюсер Хван Дон Хьок розповів про дату виходу для Variety.

"Після запуску 2-го сезону, я вважаю, що незабаром ми оголосимо дату запуску 3-го сезону. Ймовірно, я очікую, що він вийде влітку або восени наступного року", — сказав він.

Раніше Netflix випадково оголосив, що останній сезон "Гри в кальмара" вийде 27 червня 2025 року. Ця дата з’явилася в короткому відеоролику на YouTube. Однак перш ніж тизер зміг привернути увагу широкої аудиторії, творці зробили відео приватним. Тому нараз Netflix офіційно не підтверджував дату.

  • Як повідомлялося раніше, другий сезон досліджує, як Гі Хун слідує своїм словам після того, як залишив аеропорт наприкінці першого сезону. Спроба Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, є основною історією другого сезону.
  • Попри такі показники перегляду, другий сезон "Гри в кальмара" спричинив падіння акцій компаній, пов'язаних з його виробництвом.
  • "Гра в кальмара 2" очолила список найпопулярніших серіалів Netflix у 93 країнах.
     
Теги:
Новини
Кіно
Netflix
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