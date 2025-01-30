ТЦК не штрафуватимуть українців, які не встигнуть пройти повторну ВЛК до 5 лютого, – Верещук

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук за підсумками робочої наради з питань проходження ВЛК, яка відбулася 30 січня в ОП.

У засіданні брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич.

Верещук повідомила, що в парламенті 30 січня зареєстрували проєкт закону зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами.

"Проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю; дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді сьогодні під номером 12457", – написала заступниця керівника ОП.



Також на нараді обговорили питання належної організації процесів, аби після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.



"Також домовилися, що до прийняття вищевказаного закону ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук", - повідомила Верещук.



Вона звернулася до Міноборони та МОЗ із проханням узяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових скерувань, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо.