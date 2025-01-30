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ТЦК не штрафуватимуть українців, які не встигнуть пройти повторну ВЛК до 5 лютого, – Верещук

Юлія Юліна
30 січня, 2025 четвер
18:35
мобілізація Мобілізація, повістки

ТЦК не штрафуватимуть тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук до ухвалення закону зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами

Зміст

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук за підсумками робочої наради з питань проходження ВЛК, яка відбулася 30 січня в ОП.

У засіданні брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич. 

Верещук повідомила, що в парламенті 30 січня зареєстрували проєкт закону зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами.

"Проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю; дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді сьогодні під номером 12457", – написала заступниця керівника ОП.

Також на нараді обговорили питання належної організації процесів, аби після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК. 

"Також домовилися, що до прийняття вищевказаного закону ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук", - повідомила Верещук.

Вона звернулася до Міноборони та МОЗ із проханням узяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових скерувань, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо.

  • 25 січня Верещук повідомляла, що реалізація встановленої законодавством вимоги усім військовозобов'язаним, які зараз не служать у війську з причини власного стану здоров'я як "обмежено придатні", до 4 лютого 2025 року пройти медобстеження у ВЛК, зіштовхнулася з двома перешкодами: величезна кількість людей для проходження медкомісії (понад 1 млн осіб), а також необхідність виписування місцевими ТЦК скерування для початку проходження ВЛК, без якого неможливо пройти медогляд у лікарів, а для цього теж слід відстояти чергу. З метою розв'язання цих двох проблем, наголосила Верещук, ОП підготував рішення, які далі мають бути ухвалені урядом і парламентом.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Ірина Верещук
ТЦК
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