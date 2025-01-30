"Абсолютна й переважна" більшість держав НАТО вважають членство України в Альянсі незворотним, - Стефанішина
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що "абсолютна й переважна" більшість країн-НАТО вважає вступ України до Альянсу незворотним, про що оголошувалося за рішенням Вашингтонського саміту в липні 2024 року
Про це повідомляє Укрінформ.
У Стефанішиної запитали, чи допускає Київ і союзники з Північноатлантичного альянсу будь-які поступки стосовно членства України в НАТО в межах можливих переговорів з РФ.
"Хочу звернути увагу, що вчора відбулося загальне засідання Ради Україна-НАТО, де ми підбивали підсумки (роботи, – ред.) після саміту НАТО у Вашингтоні, і визначали пріоритети на 25-й рік. Я не можу зараз називати всі країни, але абсолютна й переважна більшість союзників наголошували на рішеннях Вашингтонського саміту про те, що членство України в НАТО є незворотним. Так само я наголосила, що це спільне рішення Ради Україна-НАТО, і воно стосується всіх сторін цього процесу", - відповіла вона.
- 24 січня заступник очільника МЗС Росії Олександр Грушко назвав відмову України від вступу в НАТО ключовою вимогою РФ для ймовірних переговорів. У МЗС України відреагували.
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