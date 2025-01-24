У РФ назвали ключовою вимогою ймовірних домовленостей відмову України від вступу в НАТО. Речник МЗС сказав, що це "повна фігня"

Про це пише російська служба "Інтерфакс".

Грушко зазначив, що потенційне членство України в НАТО "унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки".

"Для нас це один із ключових елементів можливої домовленості щодо конфлікту в Україні, це елемент, пов'язаний з усуненням корінних причин цього конфлікту. І ми будемо домагатися не тільки залізобетонних гарантій міжнародно-правових, які б унеможливлювали в будь-якому вигляді членство України в НАТО, а й наполягатимемо на тому, щоб це також стало політикою самого Альянсу", – сказав заступник міністра.

Він також назвав "катастрофічним для європейської безпеки" рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, в якому було закріплено на найвищому рівні намір Альянсу прийняти Україну і Грузію.

"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, коли ми говоримо про необхідність досягнення життєздатного, стійкого, залізобетонного врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї", – сказав Олександр Грушко.

Реакція МЗС України

Речник українського МЗС Георгій Тихий прокоментував заяву заступника російського міністра та зазначив, що це "повна фігня".

"Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання", – написав Тихий.

Він також наголосив, що РФ веде загарбницьку війну в Європі та додав, що архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії.