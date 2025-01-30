На війні в Україні понад 20 американських добровольців зникли безвісти, - CNN
Більше 20 добровольців зі Сполучених Штатів Америки безвісти зникли на війні в Україні. Щонайменше 5 добровольців загинули за останні пів року
Про це повідомляє CNN.
За інформацією видання, 5 американських добровольців, які долучилися до Збройних сил України воювати проти РФ, загинули за останні 6 місяців. Як йдеться в матеріалі, двоє з них були репатрійовані з окупованих РФ територій на українську землю минулого тижня після тривалих переговорів.
"Понад 20 американців зникли безвісти під час дій на передовій в Україні зі сплеском жертв за останні шість місяців, оскільки іноземці заповнюють нагальні прогалини в обороні країни", - йдеться в матеріалі.
За словами родичів безвісти зниклих громадян США, вони не можуть поховати їх, офіційно оголосити їх мертвими. Вони також розповіли про "страждання, які їм завдають російські інтернет-тролі в мережі".
У матеріалі зазначають, що через інтенсивність бойових дій на фронті в Україні тіла солдатів обох сторін часто не можуть забрати.
CNN розповідає, що наприкінці вересня минулого року поблизу Покровська були вбиті два американці. Їхні родичі стверджують: тіла не знайшли.
- Станом на 5 грудня 2024 року щомісяця до лав ЗСУ відбирали від 400 до 600 громадян інших країн.
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