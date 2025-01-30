Польща оголосила про будівництво однієї з найбільших морських вітрових електростанцій у світі
Польська енергетична група (PGE) та данська компанія Orsted побудують морську вітроелектростанцію Baltica 2. Вона буде однією з найбільших у світі
Про це пише Polskie Radio.
Електростанція буде розташована в польській частині Балтійського моря між Усткою та Хочевом.
Прем'єр-міністр Дональд Туск під час виступу на церемонії початку будівництва зазначив, що вартість ВЕС сягне 30 мільярдів злотих, а її потужність – 1,5 ГВт.
"Це перевершує всі попередні уявлення про вітрові електростанції", - сказав очільник уряду Польщі.
Президент Польської енергетичної групи Даріуш Мажец своєю чергою зазначив, що цьогоріч розпочнеться виробництво та монтаж фундаментів.
Інвестиція сприятиме зниженню цін на електроенергію для споживачів. Baltica 2 забезпечить зеленою енергією близько 2,5 млн домогосподарств.
Baltica 2 складатиметься зі 107 турбін потужністю 14 мегаватів кожна, розташованих на площі близько 190 км². Відстань від берега до найближчої турбіни на морі становитиме приблизно 40 км.
Для морської вітрової електростанції буде збудовано чотири морські трансформаторні станції. Baltica 2 є частиною політики зміцнення енергетичної безпеки Польщі. Це стратегічний проєкт, він стане однією з найбільших вітрових ферм у світі.
- Раніше цього місяця стало відомо, що ДТЕК і данська Vestas, яка є провідним світовим виробником вітрових турбін, підписали угоду щодо будівництва другої черги Тилігульської вітроелектростанції.
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