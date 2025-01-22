Стане найбільшою у Східній Європі: в Україні за підтримки Данії збудують другу чергу Тилігульської ВЕС
ДТЕК і данська Vestas, яка є провідним світовим виробником вітрових турбін, підписали угоду щодо будівництва другої черги Тилігульської вітроелектростанції
Про реалізацію проєкту вартістю 450 млн євро оголосили в Давосі в присутності президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, першої віцепрем’єрки України Юлії Свириденко, комісара з питань енергетики та житлового будівництва Європейської комісії Дена Йоргенсена й міністра промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортена Бьодскова, передає пресслужба Мінекономіки України.
"Реалізація проєкту з будівництва Тилігульської вітрової електростанції, що має стати найбільшою в Східній Європі, – вагомий крок на шляху України до впровадження Національного плану з енергетики та клімату, зміцненню енергетичної безпеки держави та декарбонізації економіки. Також цей проєкт, підтриманий Данським експортно-кредитним агентством та урядом Данії. Це потужний сигнал для всіх наших партнерів та інвесторів, що вкладати у проєкти відновлення України можна і треба вже сьогодні", - прокоментувала Юлія Свириденко.
Друга черга – це 64 вітротурбін загальною потужністю 384 МВт, які поставить данська Vestas.
Загалом I та II черги Тилігульської ВЕС (83 вітротурбіни) матимуть потужність 500 МВт, зазначили в Мінекономіки.
"Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-г електроенергії щороку, що вистачить на задоволення потреб близько 900 тис. домогосподарств", - уточнили в пресслужбі.
"Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди CO2 щороку на 1,7 млн тонн", - додали там.
- Тилігульська ВЕС розташована у Миколаївській області. Першу чергу потужністю 114 МВт ввели в експлуатацію у 2023 році.
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