Стане найбільшою у Східній Європі: в Україні за підтримки Данії збудують другу чергу Тилігульської ВЕС

Про реалізацію проєкту вартістю 450 млн євро оголосили в Давосі в присутності президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, першої віцепрем’єрки України Юлії Свириденко, комісара з питань енергетики та житлового будівництва Європейської комісії Дена Йоргенсена й міністра промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортена Бьодскова, передає пресслужба Мінекономіки України.

"Реалізація проєкту з будівництва Тилігульської вітрової електростанції, що має стати найбільшою в Східній Європі, – вагомий крок на шляху України до впровадження Національного плану з енергетики та клімату, зміцненню енергетичної безпеки держави та декарбонізації економіки. Також цей проєкт, підтриманий Данським експортно-кредитним агентством та урядом Данії. Це потужний сигнал для всіх наших партнерів та інвесторів, що вкладати у проєкти відновлення України можна і треба вже сьогодні", - прокоментувала Юлія Свириденко.

Друга черга – це 64 вітротурбін загальною потужністю 384 МВт, які поставить данська Vestas.

Загалом I та II черги Тилігульської ВЕС (83 вітротурбіни) матимуть потужність 500 МВт, зазначили в Мінекономіки.

"Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-г електроенергії щороку, що вистачить на задоволення потреб близько 900 тис. домогосподарств", - уточнили в пресслужбі.

"Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди CO2 щороку на 1,7 млн тонн", - додали там.