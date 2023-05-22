Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Перша черга Тилігульської ВЕС уже генерує зелену електроенергію.

"19 турбін ВЕС мають встановлену потужність 114 МВт та виробляють до 390 тисяч кВт-год — цього достатньо для забезпечення електрикою 200 000 домогосподарств на рік", - розповіли в компанії.



"Це – один із перших проєктів, де встановлені турбіни EnVentus потужністю 6 МВт від данського виробника Vestas", - додали там.

ДТЕК уже заклав фундаменти для встановлення ще 64 турбін другої черги будівництва Тилігульської ВЕС. Вона має забезпечити чистою електроенергією будинки та підприємства на півдні України, які потерпають від обстрілів.

"Це перша в світі вітроелектростанція, яка будується під час війни", - резюмували в ДТЕК.