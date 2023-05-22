Може забезпечити електрикою 200 тис. допомогосподарств: в Україні запустили в роботу нову вітроелектростанцію
Запущено в роботу нову вітроелектростанцію на півдні України. Тилігульська ВЕС розташована в Миколаївській області, у 100 км від окупованих Росією територій
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Перша черга Тилігульської ВЕС уже генерує зелену електроенергію.
"19 турбін ВЕС мають встановлену потужність 114 МВт та виробляють до 390 тисяч кВт-год — цього достатньо для забезпечення електрикою 200 000 домогосподарств на рік", - розповіли в компанії.
"Це – один із перших проєктів, де встановлені турбіни EnVentus потужністю 6 МВт від данського виробника Vestas", - додали там.
ДТЕК уже заклав фундаменти для встановлення ще 64 турбін другої черги будівництва Тилігульської ВЕС. Вона має забезпечити чистою електроенергією будинки та підприємства на півдні України, які потерпають від обстрілів.
"Це перша в світі вітроелектростанція, яка будується під час війни", - резюмували в ДТЕК.
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