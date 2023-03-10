Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За даними компанії, будівництво цієї вітрової електростанції – важливий крок на шляху розвитку зеленої енергетики.

"Росія знищує, а Україна створює. В цьому і є наша кардинальна різниця у світоглядах... Ми даємо сигнал міжнародним партнерам про те, що інвестувати в Україну можна вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Компанія шукає інвесторів, які допоможуть завершити будівництво станції задля виходу її на повну проєктну потужність у 500 МВт. Наразі електростанція готова видавати 114 МВт.