Деокупована Трифонівська сонячна електростанція включилася в енергозабезпечення Херсонщини, – ДТЕК
На Херсонщині відновила роботу звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція. Наразі вона працює на 15% потужності
Про це повідомляє ДТЕК.
Нині станція частково забезпечує енергопотреби населених пунктів Херсонської області.
"Наразі обсяги генерації зеленої електроенергії станцією не перевищують 15% від її встановленої потужності 10 МВт", - розповіли в компанії і зазначили, що до весни планується відновити потужності до 70%.
Станція припинила генерацію після окупації, загарбники неодноразово обстрілювали її, а також викрали з неї частину обладнання.
"У результаті попередніх оглядів пошкоджено близько 20% сонячних панелей", - ідеться в повідомленні ДТЕК.
- В українській енергосистемі станом на 12 січня є значний дефіцит потужності: 9 областей перевищили максимальні обсяги споживання, тож застосовано аварійні відключення.
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