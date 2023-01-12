Про це повідомляє ДТЕК.

Нині станція частково забезпечує енергопотреби населених пунктів Херсонської області.

"Наразі обсяги генерації зеленої електроенергії станцією не перевищують 15% від її встановленої потужності 10 МВт", - розповіли в компанії і зазначили, що до весни планується відновити потужності до 70%.

Станція припинила генерацію після окупації, загарбники неодноразово обстрілювали її, а також викрали з неї частину обладнання.

"У результаті попередніх оглядів пошкоджено близько 20% сонячних панелей", - ідеться в повідомленні ДТЕК.

В українській енергосистемі станом на 12 січня є значний дефіцит потужності: 9 областей перевищили максимальні обсяги споживання, тож застосовано аварійні відключення.

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