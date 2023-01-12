Про це пресслужба НЕК "Укренерго" поінформувала в телеграм.

"Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання. Холодна погода сприяє його зростанню", - мовиться в тексті пресслужби.

Зазначається, що Укренерго довела ліміти споживання до обласних керівних органів, вони діють цілодобово.

Вже ранком 12 січня дев'ять областей перевищили максимальний рівень споживання, тож застосовувалися графіки аварійних відключень.

"Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", - заявили в Укренерго.

Нагадаємо, 11 січня в Укренерго повідомляли, що обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись на цих вихідних через потепління та відновлення енергосистеми після обстрілів РФ. Там запевняли, що " нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо".

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