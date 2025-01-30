"Намагаються мобілізувати навіть заброньованих": бізнес просить владу запровадити відповідальність за порушення з боку ТЦК

Про це йдеться у повідомленні Європейської бізнес-асоціації.

Там зазначили, що останнім часом зафіксовано значну кількість випадків, "коли навіть заброньованих співробітників критично важливих підприємств намагаються мобілізувати, а також коли ВЛК відбувається досить формально без надання можливості військовозобов’язаному зібрати всі необхідні документи для підтвердження його стану здоров’я".

Це призводить до ускладнення або навіть зупинки роботи компаній, має негативний вплив на економіку та надходження до бюджету, наголосили в ЄБА.

"Витрачаються час і ресурси на доведення необхідності збереження висококваліфікованих спеціалістів в економіці, у навчання яких інвестуються величезні кошти та роки", - йдеться у заяві.

Асоціація нагадує, що 27 січня у парламенті було зареєстровано законопроєкт №12442, який передбачає зміни до Кримінального кодексу України в частині удосконалення положень законодавства для недопущення порушень з боку представників ТЦК і ВЛК.

В ЄБА наголосили, що вітають таку законодавчу ініціативу.

"Ухвалення законопроєкту, на думку бізнесу, може дозволити збалансувати систему державного управління та створити прозорі та справедливі умови для усіх сторін, запобігти корупційним зловживанням, а також гарантувати критичному для роботи економіки бізнесу стабільну роботу та прогнозованість виробничих процесів", - додали там.

Раніше член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Олександр Федієнко порадив відповідальним за мобілізаційні плани підприємств надіслати листи в ТЦК, щоб заброньованих працівників узяли на спецоблік.

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