Зеленський під час першої розмови з президентом Лівану запропонував створити у країні продовольчий хаб

Про це президент повідомив у telegram.

Зеленський розповів, що привітав Ауна з обранням і побажав стабільності та безпеки Лівану й усьому Близькому Сходу.

"Подякував Лівану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Попри російську агресію Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зеленський вказав, що запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни та обговорив з Ауном посилення двосторонньої співпраці, зокрема у торгівельно-економічній сфері.