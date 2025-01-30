Зеленський під час першої розмови з президентом Лівану запропонував створити у країні продовольчий хаб
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 січня, провів першу розмову з очільником Лівану генералом Джозефом Ауном
Про це президент повідомив у telegram.
Зеленський розповів, що привітав Ауна з обранням і побажав стабільності та безпеки Лівану й усьому Близькому Сходу.
"Подякував Лівану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Попри російську агресію Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.
Зеленський вказав, що запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни та обговорив з Ауном посилення двосторонньої співпраці, зокрема у торгівельно-економічній сфері.
- 10 січня парламент Лівану проголосував за обрання командувача армією Джозефа Ауна главою держави. Прем'єр-міністром став очільник Міжнародного суду ООН у Гаазі Наваф Салам.
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