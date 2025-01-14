Новим прем'єром Лівану обрали очільника Міжнародного суду ООН Салама

Про це інформує BBC.

Як зазначається, на цю посаду 71-річного суддю Салама висунули дві третини зі 128 членів парламенту Лівану. Тимчасовий чинний прем'єр-міністр Наджиб Мікаті отримав лише 9 голосів.

Сам Салам повернеться з Нідерландів до Лівану вже у вівторок, 14 січня.

Видання зауважує, що його призначення є ще одним ударом для угрупування "Хезболла", яке намагалося перепризначити Мікаті, але врешті не висунуло жодного кандидата.

Салам є членом відомої сунітської родини з Бейрута. Його дядько допоміг Лівану здобути незалежність від Франції в 1943 році й кілька разів обіймав посаду прем'єр-міністра. Його двоюрідний брат Таммам також був прем'єр-міністром з 2014 по 2016 роки.



Наваф Салам працював юристом і викладачем у кількох університетах, а потім працював постійним представником Лівану при ООН у Нью-Йорку з 2007 по 2017 рік. У 2018-му він став членом Міжнародного суду ООН. У лютому минулого року обраний президентом установи на трирічний термін.