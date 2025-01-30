В український прокат вийшов фільм "Одного літа в Україні" про бійців Міжнародного легіону ГУР

Про це повідомляється в офіційному telegram-каналі ГУР МО України.

У понад 100 локаціях по всій Україні 30 січня стартував кінопрокат фільму "Одного літа в Україні" про бійців Міжнародного легіону ГУР МО від кінооб'єднання "Вавилонʼ13".

Головні герої фільму — військові підрозділу Міжнародного легіону Головного управління розвідки, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.

Автором ідеї та головним режисером фільму став Володимир Тихий, також над стрічкою працювали режисерки Анастасія Тиха та Ганна Тиха, яка відповідала за зйомки американської частини.

Фото: кінооб'єднання "Вавилонʼ13"

"Фільм, знятий насамперед для американської аудиторії, проте має універсальний меседж, що знайде відгук у кожному серці. Він допоможе глибше зрозуміти, чому люди з різних країн обирають боротися за свободу в чужій, але такій близькій за духом Україні. Цю стрічку варто подивитися всім українцям. Вона допомагає зрозуміти, як війна змінює людей, зміцнює зв’язки між ними та розкриває їхню стійкість перед труднощами. Крім того, її щирі людські історії здатні зігріти навіть у найпохмуріші дні, нагадуючи, що героїзм і підтримка одне одного завжди мають значення, навіть у найважчі часи", — зазначив Володимир Тихий.

Сюжет фільму розповідає про історії кількох добровольців — військовослужбовців Міжнародного легіону, підрозділу Ronin Team.

"За час служби бійці стають справжніми друзями: разом працюють, навчаються та відпочивають. Втім, приходить час випробувань для мужності та вмінь легіонерів. Місяці спекотного літа для них проходять непросто. А високий темп тренувань і служби витримують не всі новобранці. Тим часом з фронту надходять тривожні новини про наступ росіян", - йдеться в описі стрічки.

Фото: кінооб'єднання "Вавилонʼ13"

Як поділилась Анастасія Тиха, вони з командою провели все літо, спостерігаючи за підготовкою та повсякденним життям легіонерів.

"На власні очі побачили виклики, з якими стикаються іноземці в Україні, і спробували зрозуміти, що мотивує їх залишити свої домівки, аби стати частиною цієї боротьби. Я була абсолютно вражена і глибоко зворушена, зустрівши цих неймовірних людей з усього світу. Їхня рішучість, відданість і людяність надихають", - додала вона.

