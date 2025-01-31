Китайський чатбот DeepSeek заблокували в Італії
У четвер, 30 січня, стало відомо, що італійський регулятор заблокував китайський застосунок зі вбудованим ШІ DeepSeek
Про це повідомляє офіційний сайт італійського регулятора Garante.
Італія надіслала запит у DeepSeek, щоб отримати інформацію, як застосунок використовує персональні дані користувачів: які дані збираються, для чого і чи зберігаються вони в Китаї.
Представники DeepSeek у відповідь на запит заявили, що не працюють в Італії, а також, що європейське законодавство на них не поширюється. Таку реакцію регулятор визнав "абсолютно недостатньою".
Термінове розпорядження про блокування DeepSeek набрало чинності негайно. Застосунок вже зник із цифрових магазинів для італійських користувачів. Водночас досі доступна вебверсія чатбота.
DeepSeek: що відомо
28 січня китайський стартап DeepSeek випередив свого конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним застосунком, доступним в App Store від Apple у США. Акції Nvidia здешевшали на $588 млрд.
Президент США Дональд Трамп заявляв, що китайський стартап штучного інтелекту DeepSeek має стати "тривожним сигналом" для американської технологічної індустрії через свою дешевизну й ефективність.
29 січня стало відомо, що Microsoft і OpenAI розпочали розслідування, чи отримували люди, повʼязані з китайською моделлю штучного інтелекту DeepSeek, несанкціонованим чином дані ChatGPT.
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