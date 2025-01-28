Трамп назвав китайський ШІ-асистент DeepSeek "тривожним сигналом" для американських технологій

Про це повідомляє The Guardian.

"Я читав про Китай і деякі компанії в Китаї... Придумують швидший метод штучного інтелекту, і набагато дешевший метод", - сказав Трамп на зустрічі республіканців палати представників.

DeepSeek запустили минулого тижня, а в понеділок, 27 січня, він посів перше місце в App Store за кількістю завантажень. Також модель штучного інтелекту Китаю конкурує з американською OpenAI, яка коштує дорожче.

За словами президента США, DeepSeek "має стати тривожним сигналом для наших галузей, нам потрібно бути зосередженими на конкуренції, аби перемогти".

"Тому що у нас є найбільші вчені у світі. У нас завжди є ідеї. Ми завжди на першому місці. Ми збираємося розкрити наші технологічні компанії, і ми будемо домінувати в майбутньому, як ніколи раніше", - заявив Трамп.