Трамп назвав китайський ШІ-асистент DeepSeek "тривожним сигналом" для американських технологій
Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський стартап штучного інтелекту DeepSeek має стати "тривожним сигналом" для американської технологічної індустрії через свою дешевизну й ефективність
Про це повідомляє The Guardian.
"Я читав про Китай і деякі компанії в Китаї... Придумують швидший метод штучного інтелекту, і набагато дешевший метод", - сказав Трамп на зустрічі республіканців палати представників.
DeepSeek запустили минулого тижня, а в понеділок, 27 січня, він посів перше місце в App Store за кількістю завантажень. Також модель штучного інтелекту Китаю конкурує з американською OpenAI, яка коштує дорожче.
За словами президента США, DeepSeek "має стати тривожним сигналом для наших галузей, нам потрібно бути зосередженими на конкуренції, аби перемогти".
"Тому що у нас є найбільші вчені у світі. У нас завжди є ідеї. Ми завжди на першому місці. Ми збираємося розкрити наші технологічні компанії, і ми будемо домінувати в майбутньому, як ніколи раніше", - заявив Трамп.
- Китайський стартап DeepSeek випередив свого конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним застосунком, доступним в App Store від Apple у США. Акції Nvidia здешевшали на $588 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.85 Купівля 41.85Продаж 42.34
- EUR Купівля 43.73Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе