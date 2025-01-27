Китайський стартап DeepSeek випередив ChatGPT ставши найпопулярнішим ШІ-асистентом у США

Про це інформує Reuters.

Згідно з даними аналітичної компанії Sensor Tower, новий додаток DeepSeek-V3, заснований на унікальній моделі штучного інтелекту, швидко набрав популярність серед американських користувачів після свого релізу 10 січня.

У виданні зазначили, що DeepSeek справив глибоке враження на Кремнієву долину, перевернувши широко поширені уявлення про першість США в галузі ШІ та ефективність експортного контролю Вашингтона, спрямованого на китайські передові мікросхеми та можливості ШІ.

DeepSeek, заснований у 2023 році в Ханчжоу, став першим стартапом, який отримав високі оцінки від американської технологічної індустрії за рівень продуктивності, що відповідає або навіть перевершує найсучасніші американські моделі штучного інтелекту.

Як стверджують науковці, DeepSeek використовував чипи H800 від Nvidia для навчання, витративши на це менше 6 млн доларів.