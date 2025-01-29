Microsoft розслідує можливе несанкціоноване отримання китайським стартапом DeepSeek даних OpenAI, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Дослідники безпеки Microsoft восени помітили, що люди, які на їхню думку повʼязані з DeepSeek, вилучали велику кількість даних завдяки інтерфейсу прикладного програмування OpenAI, або API.

Зазначено, що Microsoft повідомила про це OpenAI - свого технологічного партнера й інвестора.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, можлива діяльність людей, ймовірно пов'язаних з DeepSeek, порушує умови надання послуг OpenAI або ж може вказувати на те, що група прагнула зняти обмеження OpenAI на обсяг даних, які вони могли отримати.

Водночас радник Білого дому з питань штучного інтелекту і криптовалюти Девід Сакс раніше заявив: існують "істотні докази", що DeepSeek спирався на результати моделей американської OpenAI, аби розробити власну технологію. Він описав техніку під назвою дистиляція, завдяки якій одна модель ШІ використовує результати іншої для навчання й розробки подібних можливостей.

"Ми знаємо, що компанії, які базуються в КНР та інші, постійно намагаються дистилювати моделі провідних американських компаній зі штучним інтелектом… Ми беремо участь у контрзаходах для захисту нашої інтелектуальної власності… Рухаючись вперед, критично важливо, щоб ми тісно співпрацювали з урядом США, аби найкращим чином захистити найбільш здатні моделі від зусиль супротивників і конкурентів взяти американські технології", - заявили в OpenAI.