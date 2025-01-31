Ліга Європи: який вигляд має фінальна таблиця. Як виступило "Динамо"
У четвер, 30 січня, були зіграні останні матчі основного раунду Ліги Європи
Як "Динамо" грало у Лізі Європи
Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з італійською "Ромою" (0:1).
4-й тур динамівці несподівано програли угорському "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися чеській "Вікторії Плзень" (1:2).
У 6-му турі "Динамо" виявилося слабшим за іспанський "Реал Сосьєдад" (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.
Лише після цього команда Олександра Шовковського зіграла в Стамбулі внічию з турецьким "Галатасараєм" (3:3) і заробила перше очко в турнірі.
У 7-му турі "Динамо" перемогло латвійський РФШ 1:0, набрало 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи на 34-му місці.
У турнірній таблиці кияни випередили французьку "Ніццу" та азербайджанський "Карабах", які мають по 3 очки.
Фінальна турнірна таблиця Ліги Європи
"Лаціо", "Атлетік", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" і "Рейнджерс" фінішували у топ-8, і в результаті вийшли в 1/8 фіналу.
На команди з 9-го по 24-те місце чекають стикові матчі за вихід в 1/8 фіналу.
Для клубів, які фінішували нижче 24-ї позиції, євросезон завершений.
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