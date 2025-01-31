Ліга Європи: який вигляд має фінальна таблиця. Як виступило "Динамо"

Лише після цього команда Олександра Шовковського зіграла в Стамбулі внічию з турецьким "Галатасараєм" (3:3) і заробила перше очко в турнірі.

У 7-му турі "Динамо" перемогло латвійський РФШ 1:0, набрало 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи на 34-му місці.

У турнірній таблиці кияни випередили французьку "Ніццу" та азербайджанський "Карабах", які мають по 3 очки.

Фінальна турнірна таблиця Ліги Європи

"Лаціо", "Атлетік", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Айнтрахт", "Ліон", "Олімпіакос" і "Рейнджерс" фінішували у топ-8, і в результаті вийшли в 1/8 фіналу.

На команди з 9-го по 24-те місце чекають стикові матчі за вихід в 1/8 фіналу.

Для клубів, які фінішували нижче 24-ї позиції, євросезон завершений.