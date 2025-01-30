У Великій Британії скасували мюзикл за повістю "Кораліна" Ніла Ґеймана на тлі звинувачень його в сексуальному насильстві

Про це пише The Guardian.

У драматичному театрі в Лідсі (Leeds Playhouse) мали поставити мюзикл "Кораліна" за однойменною повістю популярного британського письменника Ніла Ґеймана. Виставу мали показувати в Лідсі з 11 квітня по 11 травня, а далі вирушити з нею на гастролі в Единбург, Бірмінгем і Манчестер.

Однак у спільній заяві партнери по спільному виробництву Leeds Playhouse, Royal Lyceum Theatre Edinburgh, Birmingham Rep і Home Manchester повідомили: "Ми вирішили, що виробництво "Кораліни – мюзиклу" продовжено не буде. Після ретельного розгляду ми вважаємо, що неможливо продовжувати в контексті звинувачень проти його оригінального автора. З власниками квитків зв’язалися безпосередньо електронною поштою".

Опублікована у 2002 році "Кораліна" — це дитяча казка про 11-річну дівчинку, яка знаходить портал у стіні своєї нової квартири. На протилежному боці її інші мати й батько, батьки, майже ідентичні її власним, але з ґудзиками замість очей і злими намірами.

Мюзикл був адаптований драматургом Зінні Гарріс і композитором Луїсом Варавбасом, а режисером мав стати художній керівник Leeds Playhouse Джеймс Брінінг.

Що відомо про звинувачення у сексуальному насильстві на адресу Ніла Ґеймана

13 січня на Vulture вийшов матеріал зі звинуваченнями вісьмох жінок, четверо з яких уже раніше звинувачували Ґеймана в сексуальному насильстві в липні 2024 року в подкасті Tortoise Media.

Одна з жінок, яка доглядала за п'ятирічною дитиною Ґеймана, стверджувала, що він запропонував їй викупатися у своєму саду, перш ніж приєднатися до неї у ванні, попросив її сісти йому на коліна і зґвалтував її.

У липні 2024 року дві жінки розповіли про грубий і принизливий секс із письменником, який, за їхніми словами, не завжди був за згодою. Ці відомості стали предметом заяви до поліції в Новій Зеландії. Сам Ґейман ці звинувачення рішуче заперечував.

Звинувачення охоплюють два десятиліття й стосуються двох молодих жінок: няні дитини Ґеймана та шанувальниці його творів, імʼя якої не називається. Жінки розповіли, що автор романів "Зоряний пил", "Американські боги" й "Книга кладовища" казав їм називати його "майстром" і піддавав сексуальному насильству.

На початку вересня Netflix скасував детективно-комедійний телесеріал "Мертві хлопці-детективи" (Dead Boy Detectives), розроблений Стівом Йокі на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана. Проєкт не продовжать на другий сезон.

Пізніше і студія Disney відклала роботу над фільмом за фентезі-романом "Книга кладовища" британського письменника Ніла Ґеймана. У вересні Ґейман сам запропонував Prime Video відкласти зйомки третього сезону серіалу "Добрі передвісники", який знімають за його однойменним романом.

Джоан Роулінг порівняла звинуваченого у зґвалтуваннях письменника Ніла Ґеймана з Гарві Вайнштейном.

У січні 2025 року письменник заявив, що всі його сексуальні стосунки відбувалися за згодою.





