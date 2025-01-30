В ЄС обговорюють можливість відновлення закупівлі російського газу в межах угоди про закінчення війни, - FT
Європейські чиновники обговорюють ідею можливого повернення до закупівель газу з РФ у межах потенційного врегулювання війни в Україні
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначено, що прихильники закупівель російського газу вважають, що таке рішення знизить високі ціни на енергоносії в Європі, "буде спонукати" Москву сісти за стіл переговорів та "дасть обом сторонам привід для впровадження та підтримки режиму припинення вогню".
Водночас підкреслюється: на ідею відновлення поставок газу з РФ негативно відреагували найближчі європейські союзники України.
За словами трьох чиновників, пропозицію схвалили деякі чиновники Угорщини й Німеччини за підтримки інших держав, які розглядали спосіб зменшити європейські витрати на енергію.
"Існує тиск з боку деяких великих держав-членів на ціни на енергоносії, і це, звичайно, один із способів знизити їх", - пояснив співрозмовник видання.
Водночас посадовці й дипломати з деяких країн Східної Європи не підтримують ідею щодо російського газу - багато з них протягом 3-ох років працювали над скороченням імпорту енергоносіїв РФ.
"Це божевілля. Якими дурними ми могли б бути, щоб навіть думати про це як про варіант?" - висловився один із чиновників.
Також дискусії щодо відновлення закупівель занепокоїли деяких американських експортерів СПГ, що прагнуть укласти з європейськими компаніями довгострокові угоди про постачання. За словами двох співрозмовників видання, вони побоюються, що відновлення транзиту російського газу зробить їхню продукцію неконкурентоспроможною.
FT акцентує: відновлення експорту російського газу до Європи значно збільшить доходи Кремля. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну потоки через трубопроводи з Росії становили близько 40% від загальних поставок ЄС, а Берлін був найбільшим імпортером.
- 27 січня стало відомо, що Європейська комісія продовжить з Україною переговори про транзит російського газу, у яких також братимуть участь Угорщина та Словаччина.
- Перед цим прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився, що Євросоюз повинен переконати Україну відновити транзит газу з Росії до Європи. Раніше він пригрозив"дати відсіч" Києву за зупинку транзиту російського газу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.7 Купівля 41.7Продаж 42.18
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.09
- Актуальне
- Важливе