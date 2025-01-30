В ЄС обговорюють можливість відновлення закупівлі російського газу в межах угоди про закінчення війни, - FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначено, що прихильники закупівель російського газу вважають, що таке рішення знизить високі ціни на енергоносії в Європі, "буде спонукати" Москву сісти за стіл переговорів та "дасть обом сторонам привід для впровадження та підтримки режиму припинення вогню".

Водночас підкреслюється: на ідею відновлення поставок газу з РФ негативно відреагували найближчі європейські союзники України.

За словами трьох чиновників, пропозицію схвалили деякі чиновники Угорщини й Німеччини за підтримки інших держав, які розглядали спосіб зменшити європейські витрати на енергію.

"Існує тиск з боку деяких великих держав-членів на ціни на енергоносії, і це, звичайно, один із способів знизити їх", - пояснив співрозмовник видання.

Водночас посадовці й дипломати з деяких країн Східної Європи не підтримують ідею щодо російського газу - багато з них протягом 3-ох років працювали над скороченням імпорту енергоносіїв РФ.

"Це божевілля. Якими дурними ми могли б бути, щоб навіть думати про це як про варіант?" - висловився один із чиновників.

Також дискусії щодо відновлення закупівель занепокоїли деяких американських експортерів СПГ, що прагнуть укласти з європейськими компаніями довгострокові угоди про постачання. За словами двох співрозмовників видання, вони побоюються, що відновлення транзиту російського газу зробить їхню продукцію неконкурентоспроможною.

FT акцентує: відновлення експорту російського газу до Європи значно збільшить доходи Кремля. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну потоки через трубопроводи з Росії становили близько 40% від загальних поставок ЄС, а Берлін був найбільшим імпортером.