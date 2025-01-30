Удар по гіпермаркету в Харкові: СБУ оголосила підозри чотирьом російським генералам і полковнику

Про це інформує СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на військове командування РФ, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року. Тоді рашисти скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет в обласному центрі. Унаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торгівельного закладу зі складськими приміщеннями", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що слідчі СБУ встановили, що наказ щодо здійснення авіаудару віддав командувач угруповання "Північ" збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін. Організував підготовку плану повітряної атаки начальник штабу цього ж угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук.

Крім них, до удару по Харкову причетні:

командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ генерал-лейтенант Олег Маковецький

начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил Росії генерал-майор Юрій Подоплєлов

командир 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковник Олексій Лобода

"Для здійснення ворожого удару рашисти підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН", - нагадали в СБУ.

Наразі п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).