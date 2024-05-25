РФ атакувала Харківський район керованими авіабомбами: є поранений
У суботу, 25 травня, у Харківському районі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ворог атакував місто керованими авіабомбами, внаслідок чого є поранений
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці", - йдеться у повідомленні.
Терехов наголосив, що наразі інформація уточнюється. Натомість очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог завдав удару по населеного пункту Харківському району.
Унаслідок атаки станом на 10:45 відомо про одну поранену людину.
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- Уночі суботи, 25 травня, РФ атакувала Харків та Харківський район ракетами, внаслідок чого часткового руйнування зазнав ліцей.
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