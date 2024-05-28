Російський удар по Епіцентру у Харкові: поліція за ДНК дитини ідентифікувала загиблого батька

Про це повідомили у поліції Харківщини.

"Поліція знайшла батька восьмирічного Михайлика. Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що 26 травня дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції.

Фото: Поліція Харківщини

Зазначається, що аналізи ДНК відібрали у дитини, адже хлопець прямий родич загиблого чоловіка.

За даними поліції, знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у супермаркеті, 25 травня росіяни вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби.

У поліції наголосили, що станом на 06:00 з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.