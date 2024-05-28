Російський удар по Епіцентру у Харкові: поліція за ДНК дитини ідентифікувала загиблого батька
У вівторок, 28 березня, поліція ідентифікувала тіло чоловіка, який загинув під час російського удару по "Епіцентру" 25 травня, за ДНК його восьмирічного сина
Про це повідомили у поліції Харківщини.
"Поліція знайшла батька восьмирічного Михайлика. Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика", - йдеться в повідомленні.
У поліції розповіли, що 26 травня дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції.
Фото: Поліція Харківщини
Зазначається, що аналізи ДНК відібрали у дитини, адже хлопець прямий родич загиблого чоловіка.
За даними поліції, знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у супермаркеті, 25 травня росіяни вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби.
У поліції наголосили, що станом на 06:00 з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.
- Нагадаємо, 25 травня росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на 27 травня, за даними ОВА, було відомо про 18 загиблих і майже пів сотні поранених.
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