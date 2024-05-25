РФ атакувала Харків ракетами: частково зруйновано ліцей

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Вказано, що окупанти вдарили по місту близько 01:00. За попередньою інформацією, для атаки вони використали чотири балістичні ракети типу "С-300".

"У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9 поверхового житлового будинку. У Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці влучань працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок атаки РФ частково зруйновано ліцей, пошкоджено прилеглу багатоповерхівку та автомобілі.