РФ атакувала Харків ракетами: частково зруйновано ліцей
Російська окупаційна армія уночі суботи, 25 травня, атакувала Харків та Харківський район ракетами, внаслідок чого часткового руйнування зазнав ліцей
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Вказано, що окупанти вдарили по місту близько 01:00. За попередньою інформацією, для атаки вони використали чотири балістичні ракети типу "С-300".
"У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9 поверхового житлового будинку. У Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих немає", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці влучань працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок атаки РФ частково зруйновано ліцей, пошкоджено прилеглу багатоповерхівку та автомобілі.
- В ніч проти 24 травня російська армія обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області. Унаслідок цього є пошкодження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.87 Купівля 39.87Продаж 40.38
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе