РФ вночі атакувала залізничну інфраструктуру на Харківщині: є пошкодження
Російська окупаційна армія в ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області. Унаслідок цього є пошкодження
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. Натомість люди не постраждали.
- 24 травня російська армія направила дрон та била артилерійськими засобами по Нікопольщині. Унаслідок цього постраждали дві людини.
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