РФ вночі атакувала залізничну інфраструктуру на Харківщині: є пошкодження

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. Натомість люди не постраждали.