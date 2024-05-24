РФ зранку атакувала Нікопольщину: двоє постраждалих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що з самого ранку російський ворог кілька разів вдарив по райцентру дронами-камікадзе. Також з артилерії обстріляв Марганецьку громаду.

Унаслідок цього постраждали дві людини. Також пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто.