РФ зранку атакувала Нікопольщину: двоє постраждалих
Вранці п'ятниці, 24 травня, російська армія направила дрон та била артилерійськими засобами по Нікопольщині. Унаслідок цього постраждали дві людини
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що з самого ранку російський ворог кілька разів вдарив по райцентру дронами-камікадзе. Також з артилерії обстріляв Марганецьку громаду.
Унаслідок цього постраждали дві людини. Також пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто.
- 14 травня російські війська здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок чого загинув чоловік, ще один зазнав поранень.
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