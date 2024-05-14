Окупанти уранці атакували Нікополь з артилерії: є загиблий та постраждалий
Уранці вівторка, 14 травня, російські війська здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок чого загинув чоловік, ще один зазнав поранень
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ворог із самого ранку відкрив по Нікополю артилерійський вогонь.
У результаті атаки загинув 45-річний місцевий мешканець. Ще один, чоловік 47 років, отримав осколкові поранення.
В ОВА додали, що інші наслідки російської атаки уточнюються.
- Також цього ж ранку російські окупанти завдали удару по густонаселених районах Харкова. Унаслідок атаки постраждали четверо місцевих мешканців.
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