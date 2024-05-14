Окупанти уранці атакували Нікополь з артилерії: є загиблий та постраждалий

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог із самого ранку відкрив по Нікополю артилерійський вогонь.

У результаті атаки загинув 45-річний місцевий мешканець. Ще один, чоловік 47 років, отримав осколкові поранення.

В ОВА додали, що інші наслідки російської атаки уточнюються.