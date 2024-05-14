Росіяни вранці атакували КАБами житлові квартали Харкова: постраждали 2 людей
Уранці вівторка, 14 травня, російські окупанти завдали удару по густонаселених районах Харкова. Унаслідок атаки постраждали двоє місцевих мешканців
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що удар по Київському району Харкова прийшовся близько 06:30.
Унаслідок обстрілу постраждали 2 людини: у чоловіка 52 роки та 66-річної жінки гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу на місці.
Мер міста Ігор Терехов також уточнив, що окупанти завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька - пошкоджені.
Крім того, друге влучання зафіксоване по відкритій місцині. Обидва прильоти - у густонаселений район міста.
- Уночі 14 травня російські окупанти запустили ударні безпілотники та балістичну ракету для удару по Україні. Повітряним силам вдалося знищити усі 18 БПЛА ворога.
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