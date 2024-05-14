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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вранці атакували КАБами житлові квартали Харкова: постраждали 2 людей

14 травня, 2024 вiвторок
07:43
Війна з Росією Харків, ілюстративне фото
Зміст

Уранці вівторка, 14 травня, російські окупанти завдали удару по густонаселених районах Харкова. Унаслідок атаки постраждали двоє місцевих мешканців

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що удар по Київському району Харкова прийшовся близько 06:30.

Унаслідок обстрілу постраждали 2 людини: у чоловіка 52 роки та 66-річної жінки гостра реакція на стрес. Їм надали допомогу на місці. 

Мер міста Ігор Терехов також уточнив, що окупанти завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька - пошкоджені.

Крім того, друге влучання зафіксоване по відкритій місцині. Обидва прильоти - у густонаселений район міста. 

  • Уночі 14 травня російські окупанти запустили ударні безпілотники та балістичну ракету для удару по Україні. Повітряним силам вдалося знищити усі 18 БПЛА ворога.

Теги:
Україна
Харків
російська армія
окупанти
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