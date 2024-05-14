Нічна атака РФ: Сили оборони збили усі 18 ворожих "шахедів"
У ніч проти вівторка, 14 травня, російські окупанти запустили ударні безпілотники та балістичну ракету для удару по Україні. Повітряним силам вдалося знищити усі БПЛА ворога
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що цієї ночі росіяни атакували Україну 18-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.
Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
У результаті оборонці неба збили усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.
- Російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України ввечері 13 травня, на Київщині працювала ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.97
- EUR Купівля 42.34Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе