Нічна атака РФ: Сили оборони збили усі 18 ворожих "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі росіяни атакували Україну 18-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.

Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.



У результаті оборонці неба збили усі 18 ворожих "шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.