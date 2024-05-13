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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Ввечері 13 травня РФ запустила дрони по Україні

13 травня, 2024 понедiлок
21:52
Війна з Росією обстріл, ППО
Зміст

Російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України ввечері 13 травня

Про це повідомляють Повітряні Сили.

Після 19-ї години військові повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА з південного сходу. Згодом рух був в напрямку Кременчука та Павлограду на Дніпропетровщині.

Потім дрони перемістились в напрямку Черкащини. Також запустили дрони з півдня.

"Група Шахедів з Херсонщини курсом на Кривий Ріг та Миколаїв", - йшлось в повідомленні.

Станом на 21:50:

  • Дрон продовжує рух в Чернігівській області курсом на Чернігів.
  • "Шахед" продовжує рух на Кіровоградщині курсом на Кропивницький.
  • Безпілотник продовжує рух в Миколаївській області курсом на Вінниччину.

Теги:
Україна
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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