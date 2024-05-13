Ввечері 13 травня РФ запустила дрони по Україні
Російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України ввечері 13 травня
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Після 19-ї години військові повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА з південного сходу. Згодом рух був в напрямку Кременчука та Павлограду на Дніпропетровщині.
Потім дрони перемістились в напрямку Черкащини. Також запустили дрони з півдня.
"Група Шахедів з Херсонщини курсом на Кривий Ріг та Миколаїв", - йшлось в повідомленні.
Станом на 21:50:
- Дрон продовжує рух в Чернігівській області курсом на Чернігів.
- "Шахед" продовжує рух на Кіровоградщині курсом на Кропивницький.
- Безпілотник продовжує рух в Миколаївській області курсом на Вінниччину.
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