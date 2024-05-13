Ввечері 13 травня РФ запустила дрони по Україні

Про це повідомляють Повітряні Сили.

Після 19-ї години військові повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА з південного сходу. Згодом рух був в напрямку Кременчука та Павлограду на Дніпропетровщині.

Потім дрони перемістились в напрямку Черкащини. Також запустили дрони з півдня.

"Група Шахедів з Херсонщини курсом на Кривий Ріг та Миколаїв", - йшлось в повідомленні.

Станом на 21:50: