Противник хоче перетворити на "сіру зону" і Суми, і Харків, - майор запасу НГУ Гетьман
Ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що буде залежати від наших фортифікацій, кількості військ та зброї від партнерів, чи вдасться ворогу створити гуманітарну катастрофу у Сумах та Харкові
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Противник хоче перетворити на "сіру зону" і велике місто Суми, і велике місто Харків. Теоретично можна припустити, що окупанти хочуть сильно розтягнути нашу лінію оборони. Бо Сумщина - це 560 км кордону з Російською Федерацією. Однак у них може не вистачити такої кількості сил, тому що там зосереджено приблизно 30 000 російських вояк. І як вони хочуть їх розтягнути по всій лінії фронту, ще й до Харківщини дотягнути, бо це вже дійде до тисячі кілометрів? Не думаю, що вони будуть це робити", - зазначив Олексій Гетьман.
За його словами, окупанти хочуть створити "сіру зону" з великих міст, тобто це "санітарна зона", як казав міністр закордонних справ РФ Лавров, там більше сотні кілометрів від кордону з Російською Федерацією.
"Відповідно, до цієї "санітарної зони" потрапляють і Суми, і Харків. Для початку їм треба зробити максимально складним перебування у місті. І я думаю, що вони це і будуть робити, будуть обстрілювати Харків, якщо підсунуться. Вже не біля кордону, трошечки вглиб, ближче до Харкова мали б бути побудовані фортифікації, про які казали наше військово-політичне керівництво, керівники відповідних цивільно-військових адміністрацій, тобто територій тих громад, де мала б проходити ця лінія оборони. Якщо вона побудована, то далі цієї лінії ворог навряд чи зможе просунутися, і якщо вона побудована правильно, як це має бути, - перша, друга, третя лінії оборони, які між собою пов'язані", - зауважив майор запасу НГУ.
Гетьман резюмував, що швидше за все це буде просто намагання росіян створити гуманітарну катастрофу у великих містах, в Сумах і Харкові. Вдасться їм це чи ні, залежатиме від наших фортифікацій, від нашої кількості військових, яких ми можемо туди направити, щоб тримати оборону, а також, звісно, від швидкості постачання зброї від наших партнерів.
- Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
- Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.
- Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась.
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