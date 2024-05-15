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На Харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій

15 травня, 2024 середа
23:11
Війна з Росією ЗСУ
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Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 15 травня.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. Станом на зараз (19:00, - ред.) наші воїни уже відбили 10 атак в районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Від початку доби загарбники втратили близько 60 осіб та 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також уражено 11 укриттів противника.

На Куп’янському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень, зокрема в районах Стельмахівки, Синьківки, Іванівки та Твердохлібового. Дані про втрати агресора дані уточнюються.

На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагались покращити тактичне положення біля Новосадового та Торського. Завдали 3 авіаудари в районі Лиману.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили 7 атак на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка, Золотарівка – Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог 9 разів атакував наші позиції.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Загалом сьогодні тут відбулася 31 атака окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки та Нетайлового. Українські захисники роблять усе можливе для недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак.

На Времівському напрямку противник намагався потіснити наших захисників в районі Урожайного. Зазнав втрат та відійшов.

На Оріхівському напрямку ворог продовжує тиснути біля Старомайорського, здійснив 22 спроби штурмових дій. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного. Українські воїни утримують оборонні рубежі та позиції.

На Придніпровському напрямку ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по пункту управління, складу боєприпасів, 13 районах зосередження особового складу та інших важливих об'єктах противника.

Наша авіація завдала 2 удари по зенітних ракетних комплексах та 22 районах зосередження особового складу окупантів.

  • 15 травня речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що у Вовчанськ Харківської області зайшли деякі піхотні групи окупантів. У зведенні Генштабу повідомили, що ЗСУ частково витіснили росіян з міста. Згодом стало відомо, що росіяни намагаються потіснити підрозділи українських захисників у районі Вовчанська.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
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