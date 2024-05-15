У Вовчанськ зайшли деякі піхотні групи росіян, тривають бої, - Міноборони
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін підтвердив, що у Вовчанськ Харківської області зайшли деякі піхотні групи окупантів. Бої тривають
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
"Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти", - розповів Лазуткін.
Також він акцентував, що головне завдання зараз - знищення ворога й не дозволити йому заводити більше сил та закріпитися в місті.
"Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли", - додав речник Міноборони.
Лазуткін додав, завдяки дронам FPV українські захисники ефективно працюють проти російської армії, зокрема коли окупанти підвозять технікою піхоту.
"Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв'язати наші сили. Дійсно завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж", - підкреслив речник.
- 14 травня стало відомо, що в місті Вовчанськ Харківської області 10 травня під час евакуації зникли два волонтери з Київщини. Поліція за попередніми даними припускає, що їх могли розстріляти окупанти.
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