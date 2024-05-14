У Вовчанську зникли два волонтери з Київщини: подробиці

Про це повідомили керівник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook і начальник Вовчанської міської адміністрації Тамаз Гамбарашвілі Суспільному Харків.

"Є інформація, що у перший день масованих обстрілів та евакуації волонтери самовільно, не узгоджуючи ні з поліцією, ні з нами, виїхали в місто, не володіючи інформацією, що не потрібно їхати у північну частину міста. Перебування цих двох волонтерів зараз невідоме. Або вони попали під обстріл і загинули, або потрапили в полон - ми не розуміємо цього", - розповів Гамбарашвілі.

Пізніше керівник слідчих поліції Харківської області повідомив, що, за попередніми даними та інформацією свідків, росіяни могли розстріляти волонтерів, унаслідок чого один з них міг загинути.

"Поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали - зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий - не вижив", - написав Болвінов.

Керівник відділу евакуації координаційного гумцентру Олег Іванов розповів Суспільному, що волонтери приїхали у Вовчанськ із Київської області.

"Наскільки я знаю, це волонтери з Київської області, які хотіли допомогти з евакуацією населення у Вовчанську і заїхали у місто для евакуації або іншої гуманітарної цілі. Але вони не координувалися", - сказав він.