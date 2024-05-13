Військові РФ утримують цивільних мешканців Вовчанської громади у підвалах
Російські окупанти під час своїх наступальних дій на Харківщину насильно утримують цивільне населення Вовчанської громади у підвалах, куди їх помістили 11 травня
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року", - йдеться в повідомленні.
Деяким мешканцям громади вдалось утекти й дістатись до волонтерів. За їхніми словами, під час перебування у підвалі вони чули розмови росіян про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Водночас ворог примушував населення надавати військовим РФ медичну допомогу.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом взяття у полон цивільного населення.
"Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація", - наголошують у повідомленні.
- 13 травня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що за Вовчанськ тривають дуже складні позиційні бої, у ворога є просування.
- Цього ж дня стало відомо, що наразі у Вовчанську залишаються 200-300 мешканців, а загалом із Харківщини планують сьогодні евакуювати 1,6 тис. цивільних.
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