Військові РФ утримують цивільних мешканців Вовчанської громади у підвалах

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Деяким мешканцям громади вдалось утекти й дістатись до волонтерів. За їхніми словами, під час перебування у підвалі вони чули розмови росіян про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Водночас ворог примушував населення надавати військовим РФ медичну допомогу.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом взяття у полон цивільного населення.

"Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація", - наголошують у повідомленні.