Голова Харківської ОВА Синєгубов розповів, що у Вовчанську залишаються до 300 цивільних

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що зараз у Вовчанську перебувають 200-300 людей. Синєгубов додав, ситуація у місті є доволі складною, але контрольованою ЗСУ.

"Ворог продовжує наступати по визначених напрямках. Відповідно, ми продовжуємо евакуаційні заходи цивільного населення — сьогодні плануємо вивезти близько 1,6 тис. місцевих жителів", - розповів очільник ОВА.

Також Синєгубов додав, що загалом вже було евакуйовано 5,7 тис. цивільних.