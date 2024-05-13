Голова Харківської ОВА Синєгубов розповів, що у Вовчанську залишаються до 300 цивільних
Наразі у Вовчанську залишаються 200-300 мешканців, а загалом із Харківщини планують сьогодні евакуювати 1,6 тис. цивільних
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
Він зауважив, що зараз у Вовчанську перебувають 200-300 людей. Синєгубов додав, ситуація у місті є доволі складною, але контрольованою ЗСУ.
"Ворог продовжує наступати по визначених напрямках. Відповідно, ми продовжуємо евакуаційні заходи цивільного населення — сьогодні плануємо вивезти близько 1,6 тис. місцевих жителів", - розповів очільник ОВА.
Також Синєгубов додав, що загалом вже було евакуйовано 5,7 тис. цивільних.
- 12 травня повідомлялост, що на околицях міста Вовчанськ тривають стрілецькі бої, однак захисники України тримають удар та повністю контролюють ситуацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.97
- EUR Купівля 42.34Продаж 43.1
- Актуальне
- Важливе