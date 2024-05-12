Командир ЗСУ Ярославський про Вовчанськ: йдуть вуличні бої, на кордоні фортифікацій та мін просто не було

Його допис з місця подій з'явився у мережі Facebook.

"Вовчанськ... складно. Сьогодні ударна аеророзвідка 57-ї бригади зупинила просування "Шторм Z", бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом з їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це тому, що ми можемо загинути і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?!" - йдеться у дописі.

Денис Ярославський зазначає, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій і мін.

"Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою!", - обурюється військовий.

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"За 2 роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалене злодійство, або навмисний саботаж", - наголосив Ярославський.

Він зазначив, що через відсутність фортифікацій знову ЗСУ втрачають людей та території, як це було у 2022 році.

"Знаю, що 125 ТРО, які покинули позиції, вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти приймання передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні понесуть покарання", - додав командир.

Скільки мирних жителів лишається у Вовчанську

"За нашими даними, у Вовчанську залишається до 500 людей", - повідомив 12 травня о 14:47 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як він заявив, за останню добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася.

"Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння - практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську - жінка 46 років та чоловік 74 років", - зазначив Синєгубов.

"Кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії - збільшилася", - наголосив очільник Харківщини.

Північна Харківщина: що відбувається і куди там рухається ворог

Фото: DeepState

Наразі просування росіян в межах прикордонних сіл північної частини Харківської області зафіксовано в напрямку великого села Липці та в напрямку міста Вовчанськ, що перебуває під постійними обстрілами і звідки завершується евакуація останніх мирних жителів.

Кордон було прорвано о 5-й ранку 10 травня 2024 року.

Станом на 13:00 суботи 11 травня російська сторона офіційно повідомляла про нібито повну окупацію українських прикордонних населених пунктів Борисівка, Огурцове, Плетенівка, Пильна, Стрілеча Харківської області.

Українська сторона тоді назвала ті ж самі 5 сіл й казала, що бої за них ще тривають, але в форматі оборони та контрударів.

Села Стрілеча, Пильна і Борисівка розташовані на північ від Липців.

Огірцеве та Плетенівка розташовані на північ від міста Вовчанськ Харківської області.

Ввечері 11 травня президент України Володимир Зеленський назвав уже 7 сіл північної Харківщини, де "наші війська вже другу добу ведуть контрударні дії, захищаючи українську територію":

Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка.

Після цього також з'явилося повідомлення роти ударних БПЛА "Гострі картузи" спецпідрозділу Нацгвардії "Омера" про бої за село Глибоке, наступним після якого вже йдуть Липці.

Вдень 12 травня речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив у телемарафоні "Єдині новини" про зосередження зусиль росіян на двох напрямках на півночі Харківщини - Липці та Вовчанськ.

"В напрямках Липців та Вовчанська продовжуються контрударні заходи, ворог тут якраз застосовує піхоту та техніку. Наша оборона там розгорнута, ефективно працює по окупантах. Там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резервні підрозділи", - наголосив Волошин.

Як запевнив о 12:00 неділі 12 травня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським військам плани ворога відомі і на всі дії ворога захисники України "гнучко реагують".